Cho Hyun destaca importancia de disuasión y diálogo con Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El ministro de Asuntos Exteriores, Cho Hyun, enfatizó el lunes 22 que, para establecer la paz en la península coreana, es necesario reforzar la disuasión y, al mismo tiempo, buscar el diálogo con Corea del Norte y otros países relacionados.En un discurso inaugural durante un evento organizado por la Unión de Parlamentarios de Corea del Sur y Estados Unidos, Cho afirmó que ha llegado el momento de reflexionar profundamente sobre lo que se debe hacer para garantizar la seguridad y la paz en la península.Asimismo, declaró que las dos cumbres entre Corea del Sur y Estados Unidos celebradas este año sentarán las bases para dichos esfuerzos, y subrayó la importancia de negociar de manera rápida y adecuada los acuerdos alcanzados en la hoja informativa conjunta.Tras las dos cumbres celebradas en agosto y octubre entre Lee Jae Myung y Donald Trump, ambos países publicaron una hoja informativa conjunta en la que se detallan los acuerdos alcanzados.En virtud de estos convenios, Estados Unidos se comprometió a apoyar a Corea del Sur en sus esfuerzos por enriquecer uranio con fines civiles y reprocesar combustible gastado para usos pacíficos. Asimismo, incluyen la aprobación de Estados Unidos y su compromiso de impulsar la iniciativa de Seúl para el desarrollo de submarinos de propulsión nuclear. Al respecto, Cho añadió que Seúl mantendrá conversaciones con Washington el próximo año sobre los submarinos y el enriquecimiento de uranio.