Corea del Norte construye cinco hoteles cerca del monte Baekdu

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha completado la construcción de varios hoteles en la zona turística de Samjiyon, cerca del monte Baekdu.El suceso fue cubierto por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el martes 23, al detallar que entre los días 20 y 21 terminaron las obras de cinco nuevos hoteles en dicha área y que a la ceremonia conmemorativa asistió personalmente el líder supremo del país, Kim Jong Un. Dicha emisora especificó que el dirigente acudió al acto celebrado el domingo 21 para conmemorar la finalización de la construcción de dos hoteles: Ikkal y Milyong.Tras recorrer las instalaciones de ambos establecimientos, Kim Jong Un comentó que cada uno tiene su propia personalidad, con detalles que satisfacen los más altos requisitos estéticos y prácticos. Agregó que, al igual que el nivel de la infraestructura, la calidad del servicio es fundamental, e instó a implementar una formación profesional y eficaz del personal.En este recorrido, el líder norcoreano estuvo acompañado por su hija, Kim Ju Ae. La presencia del mandatario reflejó la apuesta que hace Pyongyang por convertir Samjiyon en uno de los centros turísticos más representativos del país.