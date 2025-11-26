Comienza investigación tributaria de gran escala sobre Coupang

Photo : YONHAP News

El Servicio Nacional de Impuestos ha iniciado una investigación tributaria de gran escala sobre Coupang, la empresa operadora de la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea del Sur.Según fuentes versadas, los procedimientos correspondientes comenzaron el lunes 22 a cargo de la Oficina Regional de Impuestos de Seúl y la Dirección de Investigación de Operaciones Internacionales, que el mismo día empezaron con la confiscación de archivos de contabilidad.El objetivo principal de esta auditoría tributaria es comprobar y verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de Coupang Fulfillment Services, la filial responsable de logística de la compañía. Sin embargo, se especula que a partir de ahí los inspectores acercarán la lupa a las ganancias, la estructura de rentabilidad y las actividades contables de todo el sistema de Coupang, incluidas las realizadas con la empresa matriz con sede en Estados Unidos, poseedora del cien por cien de las acciones de las compañías que operan en territorio surcoreano.