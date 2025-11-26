China reitera apoyo a solución política de asuntos de la península coreana

Photo : KBS News

China ha reiterado su postura sobre los asuntos de la península coreana, al afirmar que cumplirá el papel que le corresponde para encontrar una solución política.El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Lin Jian, declaró el lunes 22 que Beijing observa la situación de la península de Corea desde una misma perspectiva y se mantiene firme en asumir su rol para resolver los problemas por la vía diplomática y afianzar la paz.No obstante, esta postura dista de la manifestada en marzo de 2024 por el ministro de Exteriores, Wang Yi, quien expresó el apoyo de China a una desnuclearización gradual y al diálogo simultáneo para alcanzar un acuerdo de paz entre Corea del Norte y Estados Unidos. En las recientes declaraciones procedentes de Beijing es posible notar un énfasis en la invariabilidad de su política hacia la península coreana, sin mencionar públicamente la desnuclearización.El comentario de Lin Jian surgió durante la sesión de preguntas y respuestas con la prensa, organizada tras el decimoprimer Diálogo Estratégico de Viceministros de Exteriores entre Corea del Sur y China, celebrado el día 18. Entonces un medio estatal de Rusia preguntó al portavoz qué medidas o estrategias habían sido planteadas en la reunión para mejorar las relaciones intercoreanas.