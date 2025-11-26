Gobierno limita a 191.000 visados de trabajadores no especializados para 2026

Photo : KBS News

El Gobierno limitará en 2026 a 191.000 permisos la emisión de visados para trabajadores no especializados. Estos incluyen los permisos de empleo E-9, el E-8 para trabajadores temporales y el E-10 para marineros.Concretamente, a lo largo del próximo año se expedirán 80.000 visas E-9, es decir, unas 50.000 menos que en 2025; mientras que los visados E-8 aumentarán de 96.000 a 109.000 y las emisiones de E-10 se mantendrán en un nivel similar al de este año, un total de 1.700 permisos.Al anunciar el cambio, las autoridades responsables subrayaron que atraer trabajadores extranjeros para cubrir la demanda de mano de obra de baja cualificación o según necesidades estacionales es importante, pero lo es igualmente dar a esas personas el trato que merecen, sin que sufran ningún tipo de rechazo o discriminación.