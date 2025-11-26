Turismo receptor alcanzará nuevo récord en 2025

Photo : YONHAP News

Corea del Sur está a punto de batir un nuevo récord en turismo internacional antes de que termine el año. Al respecto, el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo informó el martes 23 que la llegada de viajeros extranjeros alcanzará un total anual de 18,7 millones de visitantes, superando el récord previo de 2019, que fue de 17,5 millones. Esto significa que, durante este año, un turista extranjero visitó Corea, en promedio, cada 1,68 segundos.Por país de origen, los chinos fueron el grupo más numeroso, especialmente mujeres de entre 20 y 40 años. Sin embargo, el grupo que más creció fue el de los taiwaneses, con un aumento del 27% respecto a 2024, impulsado principalmente por su interés en la gastronomía coreana, el béisbol y la pasión que se vive en los estadios durante los partidos.Con el fin de conmemorar este nuevo récord, en la sala de llegadas de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Incheon se regalará una bufanda hecha con tela para hanbok al turista extranjero número 18.500.000 del año 2025.