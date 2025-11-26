Submarino de propulsión nuclear de EEUU llega al puerto de Busan

Photo : YONHAP News

El submarino de propulsión nuclear Greenville de la Armada estadounidense llegó el martes 23 al puerto de operaciones de Busan para el abastecimiento de municiones.El buque, de 6.300 toneladas, mide 110 metros de largo y 10 de ancho, y cuenta con una tripulación de 110 marineros. Está equipado con un sistema de lanzamiento vertical para 12 misiles de crucero Tomahawk y cuatro tubos lanzatorpedos.La última vez que una embarcación de esta índole de Estados Unidos atracó en Busan fue hace 10 meses, cuando entró en aguas surcoreanas el submarino Alexandria, específicamente el 10 de febrero de 2025.