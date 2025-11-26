EEUU estima más de 100 ICBM almacenados en silos de China

Photo : KBS News

Reuters ha revelado el contenido del borrador de un informe del Departamento de Defensa estadounidense, que indica la posible existencia de más de 100 misiles balísticos intercontinentales (ICBM) en silos militares ubicados en tres puntos del territorio chino.El dato fue divulgado por dicha agencia el lunes 22 (hora local), la cual obtuvo la versión preliminar del informe del Pentágono sobre la fuerza militar de China, un documento anual pero que este año aún no ha sido publicado.En detalle, el borrador estima en más de 100 unidades el número de misiles intercontinentales de combustible sólido, clasificados como DF-31, en silos de armas cercanos a la frontera entre China y Mongolia. La existencia de estructuras subterráneas chinas para el almacenamiento de misiles ya fue expuesta en el pasado por las autoridades militares de Washington; sin embargo, es la primera vez que mencionan el número exacto de proyectiles desplegados ahí.Además, el Departamento de Defensa estadounidense señala que en 2024 China poseía alrededor de 600 ojivas nucleares, lo que refleja una desaceleración en la producción de esta arma respecto a hace algunos años. No obstante, anticipa que para el año 2030 la cantidad de ojivas superará las mil unidades, dado que Beijing insiste en aumentar su potencia nuclear.