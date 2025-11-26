Menú principal Ver contenido

Jefe de Seguridad Nacional se reúne con el "número dos" del gabinete de Japón

Write: 2025-12-23 13:38:34Update: 2025-12-23 14:17:45

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia, Wi Sung Lac, se reunió el lunes 22 con el ministro portavoz de Japón, Minoru Kihara, considerado el "número dos" del gabinete de Tokio.

El encuentro fue cubierto por la agencia de noticias Kyodo, que informó que ambas autoridades conversaron sobre las relaciones bilaterales y las medidas para aumentar los intercambios. 

Wi se citó, además, con otros altos cargos del Gobierno japonés, como el ministro de Relaciones Exteriores, Toshimitsu Motegi y el director de la Secretaría de Seguridad Nacional, Keiichi Ichikawa. La conversación con ellos giró en torno a la cooperación entre ambos países, así como a la cumbre entre el presidente surcoreano Lee Jae Myung y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que Seúl y Tokio aspiran a celebrar a mediados de enero.
