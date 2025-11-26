Parlamento aprueba crear tribunal sobre ley marcial pese a obstrucción opositora

Photo : YONHAP News

La ley marco del tribunal especial para el caso de ley marcial e intento de rebelión se aprobó en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional del martes 23, con 175 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Los legisladores de Poder del Pueblo, principal fuerza opositora, boicotearon la votación como forma de protesta.La aprobación llegó pese al filibusterismo del líder de Poder del Pueblo, Jang Dong Hyeok, cuyo discurso para dilatar los debates e impedir la votación se prolongó por un tiempo récord. Fue la primera vez que el jefe del partido opositor con más escaños dentro de la cámara legislativa recurrió a dicha táctica de obstruccionismo parlamentario y también la primera vez que el filibusterismo duró por más de veinte horas seguidas.En el hemiciclo, Jang alegó que la insistencia del oficialista Partido Democrático en aprobar la creación de un tribunal exclusivo para tratar la ley marcial activada por el expresidente Yoon Suk Yeol tiene claras intenciones políticas y que el ministro de Justicia debería proponer al presidente Lee Jae Myung vetarla.El oficialismo enfatizó, no obstante, que el tribunal especial permitirá un juicio más imparcial e independiente sobre el caso, respondiendo satisfactoriamente a las exigencias de justicia de la ciudadanía.