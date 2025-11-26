Fracasa lanzamiento del primer cohete espacial comercial de Corea

Photo : YONHAP News / InnoSpace YouTube screenshot

El vuelo del primer cohete comercial de Corea del Sur, el Hanbit-Nano de la empresa privada de desarrollo espacial Innospace, fracasó el martes 23.El lanzamiento se efectuó desde el Centro Espacial de Alcántara, en Brasil, tras varios cambios de fecha; sin embargo, el cohete, si bien despegó, cayó apenas unos 30 segundos después por fallos en el fuselaje. Debido a que cayó en una zona segura, no hubo heridos o pérdidas materiales adicionales.Actualmente, los científicos a cargo están investigando las causas y los resultados serán revelados una vez completados los análisis.