Fracasa lanzamiento del primer cohete espacial comercial de Corea

Write: 2025-12-23 13:58:14Update: 2025-12-23 14:19:18

Photo : YONHAP News / InnoSpace YouTube screenshot

El vuelo del primer cohete comercial de Corea del Sur, el Hanbit-Nano de la empresa privada de desarrollo espacial Innospace, fracasó el martes 23. 

El lanzamiento se efectuó desde el Centro Espacial de Alcántara, en Brasil, tras varios cambios de fecha; sin embargo, el cohete, si bien despegó, cayó apenas unos 30 segundos después por fallos en el fuselaje. Debido a que cayó en una zona segura, no hubo heridos o pérdidas materiales adicionales. 

Actualmente, los científicos a cargo están investigando las causas y los resultados serán revelados una vez completados los análisis. 
