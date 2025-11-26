Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Cc.&Tec

Lluvia en víspera de Navidad

Write: 2025-12-23 14:03:31Update: 2025-12-23 14:20:15

Lluvia en víspera de Navidad

Photo : YONHAP News

El miércoles 24, víspera de Navidad, lloverá en la mayor parte del territorio surcoreano, aunque las precipitaciones cesarán antes del mediodía, acumulando entre 5 y 20 milímetros en Seúl, Incheon y las zonas al sur, y entre 5 y 10 milímetros en Gangwon, la costa noreste y Chungcheong del Norte. También hay pronósticos de nieve en las áreas más al norte del país, con cotas estimadas de entre 1 y 5 centímetros. 

La temperatura marcará de –2°C a 10°C por la mañana y de 4°C a 14°C por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con niveles de esmog entre normal y bajo. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >