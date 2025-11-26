Lluvia en víspera de Navidad

Photo : YONHAP News

El miércoles 24, víspera de Navidad, lloverá en la mayor parte del territorio surcoreano, aunque las precipitaciones cesarán antes del mediodía, acumulando entre 5 y 20 milímetros en Seúl, Incheon y las zonas al sur, y entre 5 y 10 milímetros en Gangwon, la costa noreste y Chungcheong del Norte. También hay pronósticos de nieve en las áreas más al norte del país, con cotas estimadas de entre 1 y 5 centímetros.La temperatura marcará de –2°C a 10°C por la mañana y de 4°C a 14°C por la tarde. La calidad del aire será regular o buena con niveles de esmog entre normal y bajo.