Photo : ⓒ Netflix, Inc.

Billboard, uno de los medios especializados en música más influyentes de Estados Unidos, publicó en su página web la lista "Los momentos musicales más intensos de 2025", incluyendo el éxito de la película de animación "K-pop Demon Hunters" ("Las guerreras de K-pop", en español), la cual se convirtió en un auténtico fenómeno cultural este año.El medio comentó que nadie había imaginado que una película de dibujos animados, considerada inicialmente como una producción para el público infantil, podría llegar a conquistar con su banda sonora las listas de popularidad más importantes no solo de Estados Unidos, sino también de muchos otros países. Destacó que el tema principal de la película, "Golden", subió al primer lugar del ranking de sencillos Billboard Hot 100, mientras que la banda sonora llegó a la cima de la lista de álbumes Billboard 200. Así se convirtió en la primera banda de sonido original en colocar cuatro canciones entre las 10 más escuchadas y vendidas. Asimismo, "Golden" está nominada en cinco categorías de los Premios Grammy, entre ellas Canción del Año.En el mismo reportaje, Billboard hizo también una mención especial sobre BTS, al resaltar el regreso de todos sus integrantes tras completar el servicio militar y las previsiones de que la boyband lanzará un nuevo disco en la primera mitad de 2026, además de realizar una gira mundial.