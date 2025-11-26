Surcoreanos priorizan democracia sobre crecimiento económico

Photo : YONHAP News

La encuesta "La mentalidad y los valores de los ciudadanos en 2025", organizada por el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo, ha revelado que ahora los surcoreanos priorizan la consolidación de la democracia por encima del progreso económico.Los resultados del sondeo, publicados el martes 23, muestran que el 31,9% de la población de Corea desea un país democráticamente maduro y que este porcentaje supera el 28,2% de personas que anteponen el crecimiento económico. Desde que comenzaran estos estudios en 1996, es la primera vez que la prioridad de los ciudadanos coreanos, que siempre había sido la construcción de un país económicamente próspero, cambió a la madurez democrática.Sobre el nivel de democracia en general en el país, quienes evalúan que es alto representan el 46,9%, más del doble del 21,8% que opina lo contrario.Sin embargo, el grado de felicidad que siente la población ha bajado del 65% de hace tres años al 51,9%, al igual que el nivel de satisfacción en la vida que se sitúa en el 52,9%, por debajo del 63,1% registrado en 2022.