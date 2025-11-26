El gobierno extenderá los recortes del impuesto a los combustibles

Photo : YONHAP News

El gobierno anunció que extenderá por dos meses más los recortes del impuesto a los combustibles, medida que se mantendrá vigente hasta finales de febrero del próximo año.La decisión, dada a conocer el miércoles 24, responde a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y a la carga financiera que afecta a gran parte de la población.Actualmente, el impuesto a los combustibles presenta una reducción del 7 % en la gasolina y del 10 % en el diésel, el gas licuado de petróleo y el butano. Estos descuentos se mantendrán hasta el 28 de febrero.Además, el Ejecutivo anunció la prórroga por seis meses de la reducción del impuesto al consumo de automóviles, que se extenderá hasta finales de junio del próximo año.De este modo, el impuesto seguirá aplicándose de manera temporal con una tasa reducida del 3,5 %, frente al 5 % habitual, y con un límite de deducción fiscal de un millón de wones.