Partidos políticos aceleran designación de fiscal especial por el lobby de la Iglesia de la Unificación

Photo : YONHAP News

El oficialismo y la oposición han comenzado a impulsar la designación de un fiscal especial para investigar las sospechas de lobby político vinculadas a la Iglesia de la Unificación.El principal partido opositor, Poder del Pueblo, junto con el partido Nueva Reforma, presentó el martes 23 un proyecto de ley para crear un fiscal especial encargado de indagar estas sospechas, así como los presuntos intentos de encubrimiento en la investigación liderada por el fiscal especial Min Joong Ki. Durante la indagación del caso de la ex primera dama Kim Keon Hee, Min también examinó denuncias relacionadas con la Iglesia, aunque su actuación fue objeto de críticas por una supuesta investigación selectiva.El proyecto de ley establece que la recomendación de dos candidatos al cargo de fiscal especial quedará en manos del jefe de la Administración de los Tribunales. Poder del Pueblo sostiene, además, que el gobernante Partido Democrático no debería participar en ese proceso, al considerar que también podría figurar entre los sujetos de la investigación.Por su parte, el Partido Democrático manifestó su intención de acelerar el trámite legislativo y anunció que presentará su propia iniciativa antes de que finalice el año. El oficialismo subraya que la investigación debe abarcar también las sospechas de un eventual apoyo de la Iglesia de la Unificación a un candidato de Poder del Pueblo durante las elecciones presidenciales de 2022.