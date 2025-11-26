Lee subraya que el traslado del Ministerio de Océanos impulsará el crecimiento de Busan

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung presidió el martes 23 una reunión del gabinete en la nueva sede del Ministerio de Océanos y Pesca, recientemente trasladada a la ciudad de Busan.Durante la sesión, el mandatario afirmó que el traslado del ministerio constituye un punto de inflexión para el desarrollo territorial equilibrado y para el impulso económico de Busan. En ese sentido, aseguró que el Gobierno brindará todo el respaldo necesario, tanto financiero como administrativo, para que la ciudad se consolide no solo como un motor a nivel nacional, sino también como un referente económico, industrial y logístico del noreste de Asia.Asimismo, destacó que, mediante la ampliación de las infraestructuras portuarias y el apoyo al crecimiento de las industrias regionales, Busan y el sureste del país podrán situarse a la vanguardia de la nueva era de las rutas marítimas del Ártico.En relación con el Ministerio de Océanos y Pesca, el presidente señaló que se está considerando a una persona originaria de Busan como posible sucesora del exministro Chun Jae Soo, quien presentó su dimisión tras verse implicado en sospechas de recepción de fondos presuntamente vinculados a la Iglesia de la Unificación.