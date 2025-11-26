Autoridades advierten que una caída excesiva del won no es deseable

Photo : YONHAP News

Las autoridades cambiarias realizaron el miércoles 24 una intervención verbal para estabilizar el tipo de cambio de cara al cierre del año.En un mensaje conjunto difundido poco después de la apertura del mercado cambiario en Seúl, Kim Jae Hwan, director de Finanzas Internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas, y Yoon Kyung Soo, director del Departamento Internacional del Banco de Corea, señalaron que una depreciación excesiva del won no resulta deseable.Las autoridades subrayaron que, durante las últimas una o dos semanas, se han celebrado una serie de reuniones y que cada ministerio e institución ha anunciado medidas dentro de su ámbito de competencia. Añadieron que este proceso busca demostrar la firme determinación del Gobierno y su capacidad para aplicar políticas de forma integral, algo que, según indicaron, se verá confirmado en breve.Tras el mensaje oficial, el tipo de cambio retrocedió cerca de 20 wones y pasó de 1.484,9 a 1.465,5 wones por dólar hacia las 9:05 de la mañana.