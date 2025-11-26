La subida del tipo de cambio reduce la confianza del consumidor en diciembre

Photo : YONHAP News

La persistencia de un tipo de cambio elevado ha debilitado la confianza de los consumidores en Corea, provocando un retroceso del índice de sentimiento del consumidor en diciembre.Según la encuesta de tendencias del consumidor, publicada el miércoles 24 por el Banco de Corea, el índice de confianza del consumidor se situó en 109,9 puntos, lo que supone una caída de 2,5 puntos respecto a noviembre. Cabe recordar que el indicador había alcanzado el mes pasado su nivel más alto en ocho años, pero volvió a descender tras solo un mes.El banco central explicó que los encuestados mostraron una fuerte preocupación por la subida del tipo de cambio, lo que se tradujo en un mayor pesimismo sobre las perspectivas económicas.En concreto, el índice que mide la visión sobre la situación económica dentro de seis meses registró una caída de 6 puntos en comparación con el mes anterior. Asimismo, el indicador que evalúa la percepción de la situación económica actual retrocedió 5 puntos intermensuales.En contraste, el índice de expectativas sobre la vivienda avanzó 2 puntos, a pesar de la moderación en el alza de los precios de los apartamentos en el área metropolitana, tras las medidas adoptadas el 15 de octubre.