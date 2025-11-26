Intercoreanos Corea del Norte acelera la inauguración de fábricas regionales

Corea del Norte continúa inaugurando fábricas en distintas regiones del país como parte de su política de “desarrollo regional 20×10”, orientada a reducir la brecha entre las zonas urbanas y rurales.



Según informó el miércoles 24 la Agencia Central de Noticias de Corea, el día anterior se celebró una ceremonia de inauguración de una fábrica en el condado de Kilju, con la presencia de altos funcionarios del partido y del Gobierno, así como de mandos del Ejército.



Kilju, situado en la provincia de Hamgyong del Norte, es conocido por albergar el sitio de ensayos nucleares de Punggye-ri, donde el régimen llevó a cabo seis pruebas nucleares.



La política de desarrollo regional 20×10 prevé la construcción anual de fábricas modernas de industria local en 20 condados, con el objetivo de elevar en un plazo de diez años el nivel de vida material y cultural de la población. Con esta iniciativa, las autoridades buscan ampliar el suministro de bienes básicos en las regiones y reducir la marcada disparidad en las condiciones de vida con respecto a Pyongyang.



Asimismo, se considera que el régimen está acelerando la difusión de los logros de esta política de cara al Congreso del Partido de los Trabajadores, previsto para comienzos del próximo año.