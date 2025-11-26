Corea busca alcanzar 70.000 millones de dólares en exportaciones de bienes de consumo para 2030

Photo : YONHAP News

El Gobierno surcoreano presentó un plan para fortalecer a las empresas de bienes de consumo con potencial para competir en los mercados globales, centrado en cinco sectores estratégicos: alimentos, cosméticos, productos farmacéuticos, artículos de uso cotidiano y confección. La iniciativa apunta a elevar las exportaciones de estos sectores hasta los 70.000 millones de dólares para 2030.El plan fue dado a conocer el miércoles 24 por el Ministerio de Comercio, Industria y Energía durante una reunión de ministros del área económica presidida por el viceprimer ministro y ministro de Finanzas, Koo Yoon Cheol.Según explicaron las autoridades, numerosas marcas surcoreanas gozan de un sólido reconocimiento en el mercado interno, pero aún enfrentan limitaciones en términos de visibilidad y posicionamiento en el exterior.Asimismo, señalaron que, aunque se prevé que las exportaciones totales del país superen por primera vez los 700.000 millones de dólares este año, estas siguen concentradas en unos pocos mercados, como Estados Unidos y China, y dependen en gran medida de sectores como los semiconductores y la industria automotriz.Con el objetivo de corregir estas debilidades estructurales, el Gobierno apuesta por diversificar la canasta exportadora mediante el impulso de los bienes de consumo vinculados a la cultura coreana como nuevos motores de crecimiento.