Gobierno valora los esfuerzos de la ASEAN en la crisis entre Camboya y Tailandia

Write: 2025-12-24 11:27:58Update: 2025-12-24 13:29:02

Photo : KBS News

El Gobierno celebró los esfuerzos de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para alcanzar una solución pacífica al conflicto entre Camboya y Tailandia.

En un comunicado emitido el martes 23, el Ministerio de Asuntos Exteriores dio la bienvenida a la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores de la ASEAN, celebrada el día anterior, y exhortó a ambas partes a resolver la crisis mediante el diálogo.

Camboya y Tailandia mantienen una disputa en zonas fronterizas aún no delimitadas que, tras una reciente escalada, ha derivado en enfrentamientos armados con víctimas y desplazados.

Ante esta situación, los ministros de Exteriores de la ASEAN debatieron posibles vías para lograr un alto el fuego entre las partes.
