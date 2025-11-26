Pyongyang y Beijing no retoman contactos de alto nivel pese a la visita de Kim Jong Un en septiembre

Photo : Getty Images Bank

Pese a la visita del líder norcoreano Kim Jong Un a China el pasado septiembre, no se ha producido una reanudación de los intercambios de alto nivel entre ambos países.Así se señaló en una conferencia celebrada el martes 23 por el Instituto de Estrategia de Seguridad Nacional. En ese marco, el profesor Park Jong Chol, de la Universidad Nacional de Gyeongsang, explicó que, a diferencia de Rusia, China mantiene su postura a favor de la desnuclearización de Corea del Norte y continúa aplicando las sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que habría impedido la reactivación de contactos de alto nivel este año.No obstante, añadió que China mantiene una cooperación limitada por razones humanitarias, permitiendo la permanencia de trabajadores norcoreanos en zonas fronterizas y el envío a Corea del Norte de vehículos, maquinaria y materiales de construcción.