Líderes religiosos llaman a la solidaridad en Navidad

Photo : YONHAP News

De cara a la Navidad, líderes de la Iglesia católica y de distintas confesiones cristianas difundieron mensajes centrados en la solidaridad, la humildad y el acompañamiento a quienes sufren.El arzobispo de Seúl, Jeong Soon Taek, expresó su deseo de que la gracia de la Navidad llegue primero y con plenitud a los lugares más apartados y oscuros. Asimismo, señaló que acercarse a quienes viven en el dolor y la soledad es el camino para encontrarse con el Niño Jesús, e invitó a dar el primer paso de amor hacia quienes nos rodean.Por su parte, el presidente de la Asamblea General de la Iglesia Coreana (KCC), Kim Jeong Seok, afirmó que la esencia de la Navidad radica en que Jesucristo descendió al lugar más humilde para renovar el mundo. Añadió que el servicio humilde es la verdad capaz de frenar los conflictos y las divisiones, y transmitió un mensaje de consuelo a quienes viven en soledad o esperan ayuda en lugares invisibles.En tanto, el secretario general del Consejo Nacional de Iglesias de Corea (NCCK), Park Seung Ryeol, subrayó que la Iglesia debe creer y obedecer a Dios, y caminar junto a los vecinos que sufren, compartiendo su dolor en el espíritu de la Navidad.