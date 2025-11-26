Fiscalía acusa a diez personas por filtración de tecnología de semiconductores a China

Photo : YONHAP News

Diez personas, entre ellas un ex alto directivo de Samsung Electronics, fueron procesadas por sustraer tecnologías clave de Samsung y SK Hynix y transferirlas a una empresa china de semiconductores.La Fiscalía del Distrito Central de Seúl informó el martes 23 que cinco exempleados de Samsung fueron imputados con detención por filtrar al extranjero secretos comerciales y tecnologías nacionales estratégicas. Otros cinco implicados, vinculados a la empresa china Changxin Memory Technologies (CXMT), fueron procesados sin detención.CXMT, fundada en 2016, es el primer fabricante chino de memorias DRAM. En apenas siete años logró desarrollar DRAM de 10 nanómetros y, en 2024, alcanzó una cuota del 7 % del mercado mundial, lo que la situó en el cuarto lugar a nivel global.Según la investigación, la empresa habría obtenido de manera ilegal información completa sobre el proceso de fabricación de 10 nanómetros desarrollado por Samsung, así como tecnologías estratégicas de SK Hynix. Para ello, habría realizado pagos a ingenieros surcoreanos a cambio de la entrega de información técnica confidencial.La Fiscalía estima que Samsung sufrió solo en 2024 una reducción de ingresos de alrededor de 5 billones de wones, y advirtió que las pérdidas a largo plazo podrían ascender a decenas de billones.