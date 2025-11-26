Seúl y Washington optan por un acuerdo separado para submarinos de propulsión nuclear

Photo : YONHAP News

El jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Wi Sung-lac, informó el miércoles 24 que Corea del Sur y Estados Unidos acordaron impulsar un acuerdo independiente para avanzar en la cooperación sobre submarinos de propulsión nuclear.Durante una sesión informativa sobre una gira oficial por Estados Unidos, Canadá y Japón, Wi explicó que Seúl reiteró a la parte estadounidense su firme compromiso con la no proliferación nuclear, especialmente en lo relativo al enriquecimiento y reprocesamiento de combustible nuclear. Subrayó, además, que estas capacidades deben abordarse en el marco de una cooperación estratégica bilateral en materia de seguridad energética.Asimismo, anunció que a comienzos del próximo año una delegación técnica de Estados Unidos visitará Corea del Sur para iniciar consultas específicas por áreas, que incluirán el reprocesamiento nuclear y la cooperación en submarinos de propulsión nuclear.El funcionario aclaró que el proyecto de submarinos contempla el uso de combustible de bajo enriquecimiento y descartó cualquier plan para introducir combustible altamente enriquecido.