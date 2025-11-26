Menú principal Ver contenido

Corea ofrece exención fiscal a inversores individuales que retornen del mercado exterior

Write: 2025-12-24 13:34:26Update: 2025-12-24 14:00:39

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Corea anunció nuevas medidas fiscales destinadas a reforzar la oferta de divisas y estabilizar el mercado cambiario. Entre ellas se incluyen incentivos para los inversores en acciones extranjeras y para las empresas nacionales con filiales en el exterior.

Según el plan de apoyo fiscal para la inversión nacional y la estabilidad cambiaria, presentado el miércoles 24 por el Ministerio de Economía y Finanzas, los inversores individuales que vendan acciones extranjeras adquiridas hasta el día 23, conviertan el importe de la venta a wones y lo reinviertan a largo plazo en acciones nacionales podrán beneficiarse, de manera temporal y dentro de un límite establecido, de una exención del impuesto sobre las ganancias de capital generadas por dichas operaciones.

Asimismo, el Ejecutivo prevé ampliar del 95 % al 100 % la exención fiscal aplicable a los dividendos repatriados por empresas nacionales con filiales en el extranjero, con el objetivo de incentivar la entrada de divisas al país y fortalecer la estabilidad financiera.
