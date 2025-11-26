El gobierno promete compensación y apoyo integral a las víctimas de los desinfectantes para humidificadores

Photo : YONHAP News

El primer ministro, Kim Min Seok, afirmó el miércoles 24 que el Gobierno impulsará una reforma integral de la ley de reparación de daños para reconocer de forma explícita la tragedia de los desinfectantes para humidificadores como un desastre social y establecer un sistema de compensación y apoyo basado en la responsabilidad del Estado.Kim recordó que en junio del año pasado quedó firme una sentencia del Tribunal Supremo que reconoció la responsabilidad estatal en el caso, y aseguró que el Ejecutivo asumirá plenamente su papel como corresponsable de la tragedia. Asimismo, reiteró sus disculpas y condolencias a las cerca de 6.000 víctimas y a sus familiares, quienes han soportado años de sufrimiento e incertidumbre incluso después de que se identificara la causa de los daños.El primer ministro explicó que el Gobierno ofrecerá un apoyo personalizado a lo largo de todo el ciclo de vida de las víctimas, que abarcará desde la educación y la inserción laboral hasta la recuperación de una vida cotidiana digna.El caso de los desinfectantes para humidificadores se remonta a productos comercializados desde 1994, los cuales provocaron graves daños pulmonares en numerosos usuarios. Hasta finales del mes pasado, un total de 5.942 personas habían sido reconocidas oficialmente como víctimas por el Gobierno.