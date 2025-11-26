La Asamblea Nacional aprueba una ley contra la desinformación

Photo : YONHAP News

La Asamblea Nacional aprobó el miércoles 24 un proyecto de ley que permite imponer indemnizaciones punitivas a medios de comunicación y creadores de contenido que difundan de forma intencionada información falsa o manipulada.La norma, denominada “Ley para erradicar la desinformación y la información manipulada”, define con mayor precisión el concepto de información ilegal y prohíbe la difusión de contenidos que inciten a la violencia o a la discriminación, así como aquellos que fomenten gravemente el odio o vulneren la dignidad humana por motivos de raza, nacionalidad, género, discapacidad, edad o estatus social.El texto legal también sanciona la difusión deliberada de información falsa o manipulada que perjudique derechos personales o patrimoniales, o que atente contra el interés público con fines de lucro o de daño.En estos casos, los responsables podrán ser condenados a pagar indemnizaciones de hasta cinco veces el monto del perjuicio causado. Además, si un contenido declarado ilegal se difunde en dos o más ocasiones tras una sentencia judicial, la autoridad reguladora podrá imponer multas de hasta 1.000 millones de wones.La ley contempla asimismo la confiscación de los beneficios obtenidos mediante la difamación basada en información falsa.El principal partido de la oposición, Poder del Pueblo, criticó la iniciativa por considerar que restringe gravemente la libertad de expresión y recurrió al filibusterismo. No obstante, el bloque oficialista logró cerrar el debate y aprobar la ley en votación plenaria.