Navidad despejada en gran parte de Corea

Photo : KBS News

Gran parte del país disfrutará de una Navidad con cielos mayormente despejados, aunque algunas regiones registrarán lluvias o nevadas, según el pronóstico meteorológico.Para el jueves 25 se prevé un cielo despejado en la mayor parte de Corea. No obstante, en las regiones de Chungcheong, el oeste de Honam y la isla de Jeju se esperan lluvias o nevadas, lo que permitirá una Navidad blanca en estas zonas.Las nevadas podrían superar los 15 centímetros en las zonas montañosas de Jeju, mientras que en las costas occidentales de Jeolla podrían acumularse hasta 7 centímetros. En la costa de Chungcheong del Sur se esperan alrededor de 5 centímetros, y en la costa nororiental de Gangwon, hasta 3 centímetros.Las temperaturas mínimas oscilarán entre -9 °C y 3 °C, mientras que las máximas se situarán entre -3 °C y 8 °C.Para la mañana del viernes 26 se anticipa un descenso más pronunciado de las temperaturas, con mínimas de hasta -12 °C en Seúl y una sensación térmica cercana a los -20 °C. El sábado, el frío dará paso nuevamente a temperaturas más suaves.