Kim Jong Un revisa construcción de nuevo submarino nuclear

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha visitado las instalaciones donde tiene lugar la construcción de un nuevo submarino de propulsión nuclear a fin de revisar los avances.El recorrido fue cubierto por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el jueves 25, al detallar que el submarino en obras sigue un plan de diseño que dota al buque de una capacidad de 8.700 toneladas, así como de portar misiles guiados tácticos.Según el medio, Kim Jong Un destacó que el objetivo prioritario del régimen es mejorar la fuerza nuclear del país hasta neutralizar cualquier amenaza del enemigo, a efecto de garantizar la paz y la seguridad de Corea del Norte. En este sentido, criticó con dureza el proyecto del Gobierno surcoreano de construir submarinos nucleares propios, valiéndose del acuerdo que estableció recientemente con Estados Unidos. Alegó que solo agravará la inestabilidad en la península coreana y los alrededores, además de constituir una provocación tanto a la seguridad de Corea del Norte, como a su soberanía marítima.