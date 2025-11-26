Presidente desea paz y amor por Navidad

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung emitió el jueves 25 por las redes sociales un mensaje por Navidad, deseando felicidad, paz y amor a toda la población. Escribió que espera que estas fiestas proporcionen un momento de descanso y consuelo a quienes lo necesitan, así como valentía para aquellos que atraviesan periodos difíciles y aspiran a superarlos para un mañana mejor.El jefe de Estado recordó que Jesucristo nació en el lugar más humilde y a lo largo de toda su vida estuvo del lado de los pobres y de quienes sufrían. Enfatizó que es esta vida de amor y sacrificio la que debemos celebrar en Navidad, al tiempo de prometer mayores esfuerzos por hacer de Corea del Sur una sociedad más cálida y solidaria.Finalmente, deseó a todos una feliz Navidad, esperando que estas fechas sirvan para compartir alegrías y risas con los seres queridos.