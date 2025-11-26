Menú principal Ver contenido

Banco central decidirá si bajar tasa de referencia según tipo de cambio e inflación

Write: 2025-12-25 11:20:18Update: 2025-12-25 14:22:33

Banco central decidirá si bajar tasa de referencia según tipo de cambio e inflación

Photo : YONHAP News

El Banco de Corea ha anticipado que decidirá si bajar la tasa de interés de referencia en 2026 según las fluctuaciones del tipo de cambio y de los precios. 

Al presentar el jueves 25 su política monetaria y crediticia para el próximo ejercicio, el banco central anunció que los dos factores principales que tomará en cuenta al determinar recortes adicionales del tipo de referencia serán la inflación y las cotizaciones del won frente a otras divisas. Puntualizó que, en cuanto al tipo de cambio, adoptará agresivas medidas de estabilización del mercado en caso de persistir la devaluación de la moneda surcoreana frente al dólar. 

Además, vaticinó que si bien los precios fluctuarán, la variabilidad se mantendrá dentro del margen previsto, aunque tampoco se descarta que las presiones tanto inflacionarias como deflacionarias crezcan debido al aumento del tipo de cambio dólar-won y la recuperación de la demanda interna. 
