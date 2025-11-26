Photo : YONHAP News

A partir del 29 de diciembre la Oficina Presidencial se llamará de nuevo Cheongwadae, nombre que había perdido hace tres años y tres meses con la mudanza del despacho y la residencia del jefe de Estado a Yongsan.Con este cambio, el presidente Lee Jae Myung empezará a trabajar desde finales del mes en Cheongwadae, también referida como Caza Azul por el color de su tejado: el complejo de oficinas y otras dependencias ocupado por el jefe de Estado surcoreano y su familia desde 1948.Por lo pronto, ya se completó la reinstalación de las secretarías y demás organismos de la Oficina Presidencial.