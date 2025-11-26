Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

Política

Fuerza Naval realiza ejercicio de defensa marítima alrededor de Dokdo

Write: 2025-12-25 11:40:20Update: 2025-12-25 14:21:58

Fuerza Naval realiza ejercicio de defensa marítima alrededor de Dokdo

Photo : YONHAP News

La Fuerza Naval efectuó el miércoles 24 un ejercicio de defensa del Mar del Este en aguas alrededor de las islas Dokdo, una actividad regular que organiza cada año para reforzar la seguridad marítima. 

Las autoridades militares dieron a conocer que para las maniobras fueron movilizadas cantidades similares de equipos de defensa y efectivos que en años anteriores. 

Fue el segundo ejercicio de esta índole en lo que va del mandato del presidente Lee Jae Myung, después del realizado el 17 de julio. Entonces, Japón protestó contra el mismo y lo hizo esta vez también presentando quejas tanto en Tokio a la Embajada de Corea del Sur, como en Seúl al director de Asia-Pacífico del Ministerio de Relaciones Exteriores surcoreano. 
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >