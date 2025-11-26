Pyongyang censura entrada de submarino nuclear de EEUU en aguas surcoreanas

Photo : YONHAP News

Corea del Norte ha censurado la entrada de un submarino de propulsión nuclear de Estados Unidos en aguas surcoreanas, alegando que la presencia de un arma de esa magnitud refleja la política hostil de Washington hacia el régimen.Las críticas fueron divulgadas en un comunicado emitido por el portavoz del Ministerio de Defensa norcoreano, quien sostuvo que el despliegue de equipos militares estratégicos de Estados Unidos alrededor de la península coreana solo aumenta la tensión en la zona. Aunque no mencionó nombres concretos, aludía a la llegada del submarino de propulsión nuclear Greeneville al puerto de Busan.Pyongyang enfatizó que frente a tales actos hostiles, mantendrá firme su objetivo de aumentar la fuerza de defensa para proteger su territorio y sus intereses nacionales.En este contexto, llamó especialmente la atención una actividad pública del líder norcoreano Kim Jong Un, la cual consistió en dirigir el lanzamiento de prueba de un nuevo misil antiaéreo, ejecutado sobre el Mar del Este. Al respecto, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte destacó el jueves 25, que el día anterior el dirigente presenció in situ el ensayo. Especificó que fueron probados varios proyectiles y que todos dieron en el blanco: unos cuerpos simulados en pleno vuelo.