Uno de cada cinco estudiantes de Seúl considera grave violencia escolar

Photo : YONHAP News

Uno de cada de cinco estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de Seúl opina que es grave la violencia tanto escolar como de menores en general.Así lo refleja la encuesta que la Policía Metropolitana de Seúl realizó de julio a octubre a 6.700 niños y adolescentes escolarizados, de quienes el 17,9% evaluó como muy grave o relativamente grave la violencia que se comete entre estudiantes menores.Por tipos de agresión, el 30% contestó que es mayoritaria la verbal, seguida por la marginación o exclusión intencionada, la agresión física y la violencia sexual, en este mismo orden; aunque también hubo opiniones de que había amenazas emergentes, como las drogas, las apuestas online y las estafas.El 48% respondió que la exposición a la delincuencia o a la violencia se da mayormente por influencia de amigos o compañeros, aunque también son decisivas la curiosidad personal y, especialmente a día de hoy, las redes sociales.