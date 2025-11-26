Menú principal Ver contenido

Uno de cada cinco estudiantes de Seúl considera grave violencia escolar

Write: 2025-12-25 12:09:37Update: 2025-12-25 14:23:44

Photo : YONHAP News

Uno de cada de cinco estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato de Seúl opina que es grave la violencia tanto escolar como de menores en general. 

Así lo refleja la encuesta que la Policía Metropolitana de Seúl realizó de julio a octubre a 6.700 niños y adolescentes escolarizados, de quienes el 17,9% evaluó como muy grave o relativamente grave la violencia que se comete entre estudiantes menores. 

Por tipos de agresión, el 30% contestó que es mayoritaria la verbal, seguida por la marginación o exclusión intencionada, la agresión física y la violencia sexual, en este mismo orden; aunque también hubo opiniones de que había amenazas emergentes, como las drogas, las apuestas online y las estafas. 

El 48% respondió que la exposición a la delincuencia o a la violencia se da mayormente por influencia de amigos o compañeros, aunque también son decisivas la curiosidad personal y, especialmente a día de hoy, las redes sociales.
