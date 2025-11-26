Menú principal Ver contenido

Viernes gélido con -12°C en Seúl

Write: 2025-12-25 12:14:06Update: 2025-12-25 14:22:59

Viernes gélido con -12°C en Seúl

Photo : YONHAP News

El viernes 26 se espera un día gélido con temperaturas bajo cero en la mayor parte del territorio nacional, con descensos de hasta unas diez unidades respecto al jueves. La sensación térmica será aun más baja debido a los fuertes vientos. 

Asimismo, es posible que nieve, sobre todo en la costa suroeste y las áreas montañosas de la isla de Jeju, aunque las acumulaciones apenas rondarán un centímetro. 

La temperatura marcará el viernes mínimas de entre -17°C y -3°C por la mañana y máximas de entre -7°C y 4°C por la tarde. 
