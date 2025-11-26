Récord de público en Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo

Photo : YONHAP News

El Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo (MMCA) superó el 20 de diciembre los 3,3 millones de público anual, estableciendo un nuevo récord de visitantes. El número supone un aumento del 15% en comparación con 2024.Por edades, los visitantes de entre 20 y 39 años se convirtieron en el grupo más numeroso, al representar el 63,2% del total. De estos el 73% fueron mujeres.Entre los 213.249 extranjeros que pasaron por el museo, los estadounidenses constituyeron el grupo mayoritario, seguidos de europeos, chinos, japoneses y viajeros procedentes de países del Sureste Asiático.La exhibición que más público atrajo en 2025 fue la del escultor australiano Ron Mueck, que abrió en las salas de Seúl del MMCA. La muestra acumuló 533.035 espectadores, lo que significa que el número diario promedio de visitantes fue de 5.671 personas.