Presidencia convoca reunión ministerial para tratar caso Coupang

Write: 2025-12-25 12:45:14Update: 2025-12-25 14:52:16

Photo : YONHAP News

La Oficina Presidencial convocó el jueves 25 a una reunión ministerial para tratar la filtración masiva de datos personales, ocurrida en los sistemas de Coupang, la mayor plataforma de comercio electrónico de Corea. 

La sesión comenzó con la asistencia del ministro de Ciencia y TIC, así como de los responsables de organismos relacionados con el asunto, como la Comisión de Protección de Información Personal, la Comisión Coreana de Medios y Comunicaciones y la Comisión de Comercio Justo. 

Llama la atención, sin embargo, la presencia también de autoridades diplomáticas en la reunión, como el ministro de Relaciones Exteriores y los encargados de política exterior de la Oficina de Seguridad Nacional de la Presidencia. Estos altos cargos fueron convocados para abordar las actividades de presión (lobbying) que se estima que Coupang desplegó entre funcionarios y políticos de Washington. 
