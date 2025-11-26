Hanwha se prepara para construir en Philly Shipyard naves de Armada de EEUU

Photo : YONHAP News

La empresa surcoreana Hanwha ya ha iniciado los preparativos para construir los submarinos de propulsión nuclear que necesita la Armada de Estados Unidos en Philly Shipyard, los astilleros que adquirió en Filadelfia.Así lo anunció en una reciente rueda de prensa Tom Anderson, jefe de los programas de construcción naval en Estados Unidos de Hanwha, quien explicó que la etapa preliminar a la construcción de naves para la Armada incluye refuerzos de personal, mejoras de eficiencia productiva, optimización de infraestructura y transferencia de conocimientos y tecnologías astilleras. Asimismo, presentó los esfuerzos en marcha para complementar el equipo con la contratación de especialistas altamente cualificados, versados concretamente en el diseño modular de los programas de submarinos.Sobre la participación de Hanwha como socio de la iniciativa de Washington para mejorar la flota de su Armada, tal y como presentó hace poco el presidente Donald Trump a la empresa surcoreana, el director ejecutivo de estrategias globales de Hanwha Group, Alex Wong, comentó que esta cooperación para la reactivación del sector de construcción naval de Estados Unidos cuenta con el respaldo tanto de la Casa Blanca como del Congreso estadounidense.