Fallece Kim Chang Son, jefe de protocolo del líder norcoreano

Photo : YONHAP News

Kim Chang Son, quien se desempeñó como jefe de protocolo del líder norcoreano, Kim Jong Un, falleció recientemente, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA).De acuerdo con el medio estatal, Kim Jong Un expresó el viernes 26 su profundo pesar por la muerte del funcionario y envió una ofrenda floral el jueves 25. La agencia destacó que Kim Chang Son ocupó durante un largo período cargos clave tanto en el Partido de los Trabajadores como en el Estado, y que contribuyó al fortalecimiento de la autoridad del liderazgo y de la imagen internacional del país.Kim Chang Son fue responsable del protocolo de los líderes norcoreanos durante las administraciones de Kim Jong Il y Kim Jong Un, y apareció con frecuencia en eventos diplomáticos y en intercambios intercoreanos. Desempeñó un papel central en la preparación de las cumbres entre Corea del Norte y Estados Unidos celebradas en 2018 y 2019, así como en reuniones con dirigentes de China y Rusia.Asimismo, formó parte del equipo de apoyo que acompañó a Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores, durante su visita a Corea del Sur con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018.