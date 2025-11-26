Menú principal Ver contenido

Activan alertas por ola de frío en casi todo el país

Write: 2025-12-26 09:04:23Update: 2025-12-26 13:18:10

Activan alertas por ola de frío en casi todo el país

Photo : YONHAP News

La llegada de una masa de aire frío desde el noroeste provocó el viernes 26 la activación de alertas por ola de frío en la mayor parte del país, dando lugar al día más gélido del invierno hasta el momento.

En particular, se emitió una alerta de frío extremo en zonas como el norte de la provincia de Gyeonggi, la provincia de Gangwon, la ciudad de Jecheon, en Chungcheong del Norte, y las áreas montañosas del noreste de Gyeongsang del Norte. Se trata de la primera vez en lo que va del invierno que se decreta una alerta de este nivel.

Durante la mañana, las temperaturas descendieron hasta los –10 °C, el registro más bajo de la temporada. Además, los fuertes vientos intensificaron la sensación térmica, que cayó hasta alrededor de –20 °C.
