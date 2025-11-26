Menú principal Ver contenido

Lee invita a familiares de servidores públicos fallecidos a un almuerzo conmemorativo

Write: 2025-12-26 09:19:45Update: 2025-12-26 13:16:39

Lee invita a familiares de servidores públicos fallecidos a un almuerzo conmemorativo

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung ofrecerá el viernes 26 un almuerzo en la oficina presidencial de Yongsan a los familiares de funcionarios que fallecieron en acto de servicio mientras cumplían funciones en la policía, los bomberos, la guardia costera, las Fuerzas Armadas o la administración pública.

La iniciativa, organizada con motivo del cierre del año, tiene como objetivo rendir homenaje al espíritu de sacrificio de quienes entregaron su vida para proteger la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

Desde la oficina presidencial se señaló que el mandatario subrayará la importancia de no olvidar el sacrificio de quienes asumieron riesgos por el bien común, así como la necesidad de que ese compromiso esté acompañado de un reconocimiento y una compensación adecuados para sus familias.
