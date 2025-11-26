Coupang afirma que no hubo transferencia externa de datos tras incidente de seguridad

Photo : YONHAP News

La empresa de comercio electrónico Coupang informó el jueves 25 que, en relación con el reciente incidente de filtración de datos personales, logró identificar a un ex empleado como responsable del acceso indebido a información de clientes mediante el uso de pruebas forenses digitales.Según explicó la compañía en un comunicado, el análisis de huellas digitales permitió rastrear al ex trabajador, quien confesó los hechos y detalló el método utilizado para acceder a los datos. Coupang aseguró haber recuperado y asegurado todos los dispositivos y discos duros utilizados en el acceso y la sustracción de la información, y afirmó que no se detectó ninguna transferencia externa de los datos.De acuerdo con la declaración del implicado y la investigación realizada por una empresa especializada en ciberseguridad, el ex empleado utilizó una clave de seguridad robada para acceder a información básica de aproximadamente 33 millones de cuentas de clientes. No obstante, solo habría almacenado datos correspondientes a unas 3.000 cuentas.La información guardada incluía nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones físicas, parte del historial de pedidos y 2.609 códigos de acceso a entradas compartidas de edificios residenciales.Tras conocerse la cobertura mediática del caso, el ex empleado habría eliminado todos los datos almacenados, y la investigación concluyó que ninguno de ellos fue transferido a terceros.Sin embargo, el Gobierno señaló que los detalles anunciados por Coupang aún no han sido verificados por el equipo conjunto de investigación público-privada, y calificó la explicación de la empresa como una afirmación unilateral.