Coupang afirma que no hubo transferencia externa de datos tras incidente de seguridad

La empresa de comercio electrónico Coupang informó el jueves 25 que, en relación con el reciente incidente de filtración de datos personales, logró identificar a un ex empleado como responsable del acceso indebido a información de clientes mediante el uso de pruebas forenses digitales.
Según explicó la compañía en un comunicado, el análisis de huellas digitales permitió rastrear al ex trabajador, quien confesó los hechos y detalló el método utilizado para acceder a los datos. Coupang aseguró haber recuperado y asegurado todos los dispositivos y discos duros utilizados en el acceso y la sustracción de la información, y afirmó que no se detectó ninguna transferencia externa de los datos.
De acuerdo con la declaración del implicado y la investigación realizada por una empresa especializada en ciberseguridad, el ex empleado utilizó una clave de seguridad robada para acceder a información básica de aproximadamente 33 millones de cuentas de clientes. No obstante, solo habría almacenado datos correspondientes a unas 3.000 cuentas.
La información guardada incluía nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, direcciones físicas, parte del historial de pedidos y 2.609 códigos de acceso a entradas compartidas de edificios residenciales.
Tras conocerse la cobertura mediática del caso, el ex empleado habría eliminado todos los datos almacenados, y la investigación concluyó que ninguno de ellos fue transferido a terceros.
Sin embargo, el Gobierno señaló que los detalles anunciados por Coupang aún no han sido verificados por el equipo conjunto de investigación público-privada, y calificó la explicación de la empresa como una afirmación unilateral.