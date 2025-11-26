Kim Jong Un ordena ampliar la producción de misiles y municiones tras visitar fábricas clave

Photo : YONHAP News

El líder norcoreano, Kim Jong Un, visitó el viernes 26 varias fábricas clave de la industria de municiones y ordenó ampliar la producción de misiles y proyectiles de artillería, además de modernizar las instalaciones existentes y construir nuevas plantas de armamento.Según la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA), Kim inspeccionó importantes empresas del sector y recibió un informe sobre los niveles de producción del año en curso y las condiciones operativas del cuarto trimestre.Durante la visita, el dirigente pidió elevar las metas de producción para el próximo año con el fin de cubrir las necesidades a largo plazo de las fuerzas de misiles y artillería, y asignó tareas técnicas y económicas destinadas a ampliar la capacidad productiva.Kim también subrayó la creación programada de nuevas empresas de municiones para responder a la demanda prevista del ejército, e indicó que los planes para la construcción de nuevas fábricas se definirán en el noveno Congreso del Partido de los Trabajadores, que se celebrará entre enero y febrero del próximo año. Asimismo, instó a continuar la modernización del sector mediante estructuras de producción más eficientes y funcionales en las plantas actuales.