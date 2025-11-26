El presidente Lee envía mensaje de Año Nuevo y llama a enfrentar unidos los desafíos futuros

Photo : YONHAP News

El presidente Lee Jae Myung envió un mensaje de Año Nuevo a personalidades que han contribuido al desarrollo del país y a la estabilidad de la vida de los ciudadanos, según informó la oficina presidencial.De acuerdo con un comunicado difundido el viernes 26, la carta refleja la voluntad del mandatario de evaluar el rumbo de Corea del Sur en el segundo año de su mandato y de afrontar, junto a la ciudadanía, los cambios y desafíos que se avecinan.En el mensaje, Lee destacó que la Corea del Sur actual se ha construido sobre la confianza y el apoyo mutuo frente a numerosas adversidades, y expresó su orgullo de avanzar junto al pueblo surcoreano en un camino que calificó de significativo.La carta fue enviada a unas 45.000 personas, entre ellas figuras destacadas de diversos sectores, líderes extranjeros, compatriotas residentes en el exterior, ciudadanos mayores de 100 años y parejas que planean tener hijos el próximo año.