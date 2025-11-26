“No Other Choice” llega a cines de cinco ciudades estadounidenses

Photo : YONHAP News

La más reciente película del director surcoreano Park Chan Wook, No Other Choice, se estrenó de forma limitada en Estados Unidos el día de Navidad, con proyecciones en cinco ciudades: Austin, Chicago, Los Ángeles, Nueva York y San Francisco.La distribuidora estadounidense Neon informó que la cinta se exhibe actualmente en salas seleccionadas y que su estreno a nivel nacional está previsto para enero.El filme narra la historia de Mansu, interpretado por Lee Byung Hun, un hombre que es despedido de manera repentina tras 25 años en la misma empresa y que se enfrenta a una búsqueda desesperada de un nuevo empleo.Tras su presentación en el Festival de Cine de Venecia, la película obtuvo el Premio Internacional del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto y el galardón a Mejor Director en el Festival de Sitges. Además, fue nominada a los Globos de Oro y seleccionada en la lista preliminar de 15 películas para el Óscar a Mejor Película Internacional de la Academia de Hollywood.