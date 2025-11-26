Líder del Partido Democrático reafirma su compromiso con la reforma judicial y nuevos fiscales especiales

Photo : KBS News

El líder del gobernante Partido Democrático, Jung Chung Rae, ofreció el viernes 26 su primera rueda de prensa desde que asumió el cargo hace poco más de cuatro meses, en la que reiteró su determinación de impulsar la reforma judicial y de poner en marcha un segundo fiscal especial de carácter integral para esclarecer diversas irregularidades pendientes, además de una investigación especial sobre la Iglesia de la Unificación.Jung afirmó que no detendrá el proceso de reforma y que avanzará sin dilaciones en medidas como la tipificación del delito de distorsión de la ley y el aumento del número de jueces del Tribunal Supremo, entre otras iniciativas.Como primeras acciones legislativas del nuevo año, anunció que presentará el viernes proyectos de ley para ambos procesos especiales. Precisó, además, que la recomendación del fiscal especial en el caso de la Iglesia de la Unificación recaerá en un tercero independiente y no en los partidos políticos.Por su parte, el líder del opositor Partido del Poder del Pueblo, Jang Dong Hyuk, afirmó que mantendrá su estrategia de diálogo para ampliar la base de la formación. Añadió que prevé reunirse antes de fin de año con los expresidentes Lee Myung Bak y Park Geun Hye, aunque consideró “prematuro” hablar de una alianza más amplia del bloque conservador con figuras como Han Dong Hoon o Lee Jun Seok, y subrayó que la prioridad actual es fortalecer primero al propio partido.