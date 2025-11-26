Corea reducirá progresivamente la adopción internacional y ampliará el subsidio infantil

Photo : YONHAP News

El Gobierno decidió reducir de forma progresiva la adopción internacional de menores hasta su futura suspensión y ampliar gradualmente la edad límite del subsidio infantil, que pasará de los actuales 8 años a 13 años a largo plazo.El Ministerio de Salud y Bienestar confirmó el viernes 26 la aprobación del Tercer Plan Básico de Políticas Infantiles (2025-2029), que establece la reducción gradual de la adopción internacional con el objetivo de suspenderla en el futuro. El plan prevé, además, que en los casos en que la adopción internacional resulte inevitable, el Estado asuma un papel central y coordine directamente los procedimientos con las autoridades extranjeras.En 2024, un total de 24 niños fueron adoptados en el extranjero desde Corea. El presidente Lee Jae Myung ya había subrayado en octubre la responsabilidad del Estado hacia las personas adoptadas, y desde entonces el Gobierno avanza hacia un sistema público de adopción, introducido en julio. Asimismo, Corea ratificó en octubre el Convenio de La Haya sobre Adopción Internacional, destinado a proteger los derechos de los menores en estos procesos.En paralelo, el Ejecutivo ampliará el subsidio infantil, elevando la edad de los beneficiarios en un año de forma anual a partir del próximo enero, hasta alcanzar los 13 años en 2030.